Россияне продолжат заказывать продукты на дом после пандемии

Большинство жителей России сочли удобными сервисы доставки продуктов и планируют пользоваться ими после снятия карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Такие данные представлены в отчете Роскачества и Аналитического центра НАФИ о качестве услуг служб доставки продуктов.

Согласно результатам исследования, в апреле 2020 года большинство интернет-пользователей (67%) совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов на дом. Причем 13% респондентов сообщили, что начали пользоваться такими сервисами недавно – после введения режима самоизоляции.

Многие из тех, кто заказывал продукты на дом, рассказали, что столкнулись с проблемами. Наиболее часто жаловались на отсутствие каких-то товаров в наличии и невозможность заказать доставку на удобное время. Гораздо реже среди жалоб встречались сообщения о доставке поврежденных продуктов или продуктов низкого качества.

При этом, несмотря на проблемы, с которыми столкнулись россияне, абсолютное большинство оценило сервисы по доставке продуктов и планирует пользоваться ими и далее. Такой позиции придерживаются 71% принявших участие в исследовании. Лишь 29% заявили, что это временная мера, и после окончания пандемии они намерены вернуться к походам в магазины.