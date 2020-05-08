ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка», сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Издание ссылается на источник в ВЭБе.

Отмечается, что обсуждение перспективы такой сделки шло порядка двух лет.

Эту информацию позднее подтвердили в пресс-службе ВЭБа и в самой «Стрелке».

Сумму сделки источник РБК не назвал, но известно, что ВЭБ получит долю примерно в 20%.

«Госкорпорация будет помогать бюро в расширении в регионах и поддержит ряд инвестиционных проектов», — пишет РБК.

Кроме того, по словам источника, ВЭБ и «Стрелка» планируют осуществлять совместную работу как в СНГ, так и на территории стран ШОС.

В свою очередь, в ВЭБ рассказали, что рассматривают сделку с одной стороны как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, а с другой — как долгосрочную инвестицию.

В «Стрелке» рассчитывают, что новое партнерство поможет достичь значимых изменений в масштабе всей России, под чем в КБ подразумевают «системное улучшение качества жизни в городах страны».

При этом отношения совладельцев в рамках сделки будут регламентированы акционерным соглашением.

Подчеркивается также, что КБ «Стрелка» продолжит реализацию миссии, действуя по принципу public-benefit corporation и направляя значительную часть прибыли на деятельность не имеющего аналогов в РФ и обладающего высокой репутацией в мире Института «Стрелка».

Кроме того, партнерство обеспечит высокую координацию в реализации национальной повестки и позволит ВЭБ.РФ предложить клиентам комплексную поддержку в реализации новых проектов в сотне крупнейших городов страны.

КБ «Стрелка» — ведущий в России консультант в области городского развития, а также основатель рынка городского консалтинга в стране. Его миссией заявлено содействие экономическому развитию городов и повышению качества жизни горожан.

Компания также является автором ключевых городских проектов в стране, включая проекты национального масштаба: Стандарта комплексного развития территорий, всероссийского Индекса качества городской среды, Комплексной программы улучшения среды моногородов, исследования валового городского продукта «Экономика городов-миллионников: Право на развитие» и ряда других.

КБ «Стрелка» — обладатель таких премий, как Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar Sustainability Awards 2018, LILA Awards 2018, премия Министерства финансов РФ.