Китай и США намерены создать условия для реализации торгового соглашения

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Китайская Народная Республика (КНР) и США подтвердили приверженность реализации первой фазы торгового соглашения, сообщает китайское министерство коммерции на своем сайте.

Вице-премьер Госсовета Китая, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонные переговоры с американским торговым представителем Робертом Лайтхазером и министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучиным, говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и здравоохранения, а также создания условий для реализации первого этапа китайско-американского торгового соглашения, сообщает министерство. Отмечается, что стороны согласились поддерживать связь для достижения положительных результатов.

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