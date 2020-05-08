В России оценили сроки восстановления объема авиаперевозок

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Объем авиаперевозок в России может восстановиться через три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА).

В соответствии с оценкой агентства, возвращение пассажиропотока к уровню 2019 года возможно к началу 2023 года.

Ранее стало известно, что апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса нового типа пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 92% по сравнению с апрелем 2019 года.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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