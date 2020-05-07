Право вводить особые правила отмены брони туристов при ЧС может получить кабмин РФ
Российское правительство получит право вводить особые правила возврата денег туристам за отмену брони в гостиницах. Об этом сообщает ТАСС.
В рамках законопроекта кабмин сможет установить особенности отмены или переноса брони в гостинице или другом месте размещения.
Такую возможность правительство сможет реализовывать при возникновении чрезвычайных ситуаций или в случае угрозы.
Кроме того, данные меры могут быть приняты, если иностранное государство приняло решение об ограничении въезда для туристов или в этой стране создаются условия, угрожающие жизни и здоровью туристов.
Соответствующий законопроект был одобрен правительством и направлен в Госдуму для рассмотрения.
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