В России могут расширить отсрочки по налогам

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Министерство финансов России выступило с предложением расширить предоставление налоговых отсрочек в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так ведомством был подготовлен проект, расширяющий круг лиц, на которые распространяются данные меры поддержки.

Кроме того, предлагается приостановка проведения таможенных проверок. Данная инициатива была направлена российскому правительству для дальнейшего рассмотрения.

В Минфине уточнили, что в России налоговые органы приостановили проверки соблюдения валютного законодательства до 31 мая 2020 года.

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