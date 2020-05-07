Риелторы ожидают роста спроса на коворкинги после окончания пандемии

Участники рынка недвижимости прогнозируют увеличение на треть числа коворкингов и гибких офисных пространств на фоне применяемых мер по борьбе с коронавирусом в Москве. Это произойдет за счет перераспределения спроса, рассказал «Коммерсанту» глава компании Space 1 Павел Федоров.

По его словам, по итогам 2020 года доля такого сегмента в общей структуре предложения офисов вырастет с 1% до 1,5%. Руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев также считает, что сегмент гибких пространств будет расти быстрее всего офисного рынка.

По мнению экспертов, появится дополнительный спрос на коворкинги, поскольку они становятся альтернативой традиционным офисам. Пик спроса на них может прийтись на третий-четвертый квартал 2020 года за счет работников, которые останутся «на удаленке» и после снятия карантинных ограничений.

Кроме того, на фоне пандемии участники рынка недвижимости зафиксировали появление у арендаторов интереса к формату flex office — полностью изолированного офиса, который можно адаптировать под конкретного арендатора. Ранее таким форматом интересовались только IT-компании, сейчас же он популярен у ритейла и окологосударственных структур.