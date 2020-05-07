«Ъ»: перевозчики могут получить право выдавать ваучеры
Правительство России может легализовать ваучеры воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам в условиях пандемии. Об этом в четверг сообщает газета «Коммерсантъ».
Минтранс, Минэкономразвития и другие ведомства уже разработали соответствующий законопроект. Комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и комиссия по законопроектной деятельности уже поддержали инициативу.
Согласно новому закону, у компаний появится право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку. В Госдуме планируют рассмотреть законопроект в ближайшее время.
По словам источников, объем возвратов в авиации может достигать 70 млрд руб. В сложившейся ситуации у компаний нет возможности возвращать такие суммы. Однако с проблемой возврата билетов столкнулись также железнодорожные и речные круизные компании.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.