В Минске заявили, что соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

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Первый зам премьера Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что соглашение между минфинами Белоруссии и России по межбюджетным расчетам по нефти практически готово. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, договоренности по 2020 году по компенсации оставшейся части премии находятся на финальной стадии.

«Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют», — заявил он.

Ранее НПЗ Белоруссии получили 1,56 млн тонн из России.

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