ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне
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Центробанк ожидает начала смягчения ограничительных мер в России в июне. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
ЦБ отмечает, что после «глубокого падения ВВП в II квартале» регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер.
«Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — говорится в докладе ЦБ.
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