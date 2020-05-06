ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Центробанк ожидает начала смягчения ограничительных мер в России в июне. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

ЦБ отмечает, что после «глубокого падения ВВП в II квартале» регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер.

«Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — говорится в докладе ЦБ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца