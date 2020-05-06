В группе «Аллтек» подтвердили кончину миллиардера Босова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/13074391/TASS_20672703-pic905-895x505-17076.jpg">

Группа «Аллтек» официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.

«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов», — сообщается на сайте «Аллтека».

Там также отмечается, что Босов был «выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом».

Сотрудники компании выразили соболезнования родным и близким бизнесмена.

Ранее появилась информация, что Босов покончил с собой. Он был найден мертвым в своем доме в подмосковном поселке Усово. На данный момент следствие пытается установить причины самоубийства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

— Миллиардер Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово