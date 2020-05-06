Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/13052839/AP_19246769971470-pic905-895x505-50045.jpg">

Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов.

При этом к 18.38 мск стоимость нефти этой марки была на отметке $29 за баррель.

В свою очередь, стоимость нефти WTI упала до $24,83 за баррель. Снижение цены составило 6,3%.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

— Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

— WTI поднялась выше $25 за баррель впервые с 9 апреля