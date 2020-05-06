Спрогнозирован повышенный спрос на путешествия на поездах после пандемии

Жители России для поездок по стране после отмены карантинных мер будут чаще выбирать железнодорожный транспорт. Такой прогноз в интервью «Российской газете» дал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

«Мы ожидаем, что пассажиры на железную дорогу вернутся быстрее и с большей охотой. Поезд производит впечатление эпидемиологически более безопасного транспортного средства», — сказал эксперт, предположив, что на железную дорогу переключатся примерно 10% пассажиров.

По его словам, пассажиры на вокзалах проводят гораздо меньше времени, чем в аэропортах, а в поездах сидят дальше друг от друга, чем в других видах транспорта.

Эксперт считает, что на расстояниях до тысячи километров выбор путешественников в пользу поездов будет наиболее заметен.

«Это предположение подтверждается китайской статистикой выхода из карантина», - заключил специалист.