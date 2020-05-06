Белоусов заявил, что экономика РФ вступает в сложный период на фоне пандемии

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Исполняющий обязанности главы правительства и вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российская экономика вступает в сложный период на фоне пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал Белоусов.

Он отметил, что правительство предоставило большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей широкий набор льгот. По словам и.о. председателя кабмина, малый бизнес начал активно отправлять заявки на зарплатные кредиты. При этом их объем превышает ожидания правительства, уведомил Белоусов.