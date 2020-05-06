Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%. Об этом пишет ТАСС.
По словам Мехтиева, годом ранее затруднения ощущали 50%.
В целом, 40% граждан отмечают падение уровня доходов, 10% испытывают сложности со своей кредитной нагрузкой, 30% россиян жалуются на потерю работы, а 20% — на недостаток свободных средств из-за роста цен.
Он также отметил, что лишь 1% должников указывают пандемию коронавируса причиной просрочки. При этом Мехтиев уверен, что данная ситуация оказала сильное влияние на платежеспособность граждан.
По его словам, первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. А это — около 40% от экономически активного населения.
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