Коллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мехтиева, годом ранее затруднения ощущали 50%.

В целом, 40% граждан отмечают падение уровня доходов, 10% испытывают сложности со своей кредитной нагрузкой, 30% россиян жалуются на потерю работы, а 20% — на недостаток свободных средств из-за роста цен.

Он также отметил, что лишь 1% должников указывают пандемию коронавируса причиной просрочки. При этом Мехтиев уверен, что данная ситуация оказала сильное влияние на платежеспособность граждан.

По его словам, первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. А это — около 40% от экономически активного населения.

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