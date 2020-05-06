В России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат

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Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».

Когда корреспондент спросил его, откуда работодателям брать деньги, если работа приостановлена, он сказал, что одним из предложений является внесение практики общественных работ в законодательство, в том числе Трудовой кодекс.

В качестве примера положительного использования данной практики он привел период кризиса 2008-2009 годов. Тогда, по его мнению, общественные работы помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок.

Фаррахов также заключил, что сейчас рассматривается целый блок вопросов, связанных с занятостью людей в приостановивших деятельность организациях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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