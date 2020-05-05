Трамп заявил, что нефтяные цены снова растут вслед за спросом на сырье
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные цены показывают рост. Соответствующее мнение он выразил в Twitter.
По его мнению, рост цен на нефть обуславливается повышением спроса на сырье.
«Нефтяные цены показывают рост, вслед за возобновлением спроса!» — написал Трамп.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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