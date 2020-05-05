Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/49/13071049/RIAN_6231556.HR-pic905-895x505-39754.jpg">

В 2020 году российские регионы могут не платить взносы по бюджетным кредитам в связи с коронавирусной ситуацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. При этом, освободившиеся в 2020 году средства, предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

В указе отмечается, что такое решение было принято для поддержки регионов.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — говорится в документе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

— В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

— Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам