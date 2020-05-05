Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
В 2020 году российские регионы могут не платить взносы по бюджетным кредитам в связи с коронавирусной ситуацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. При этом, освободившиеся в 2020 году средства, предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.
В указе отмечается, что такое решение было принято для поддержки регионов.
«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — говорится в документе.
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