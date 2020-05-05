Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после пандемии

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После окончания пандемии коронавируса наиболее востребованными работниками будут антикризисные консультанты, консультанты по личным финансам, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования.

Также будут необходимы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки, считают эксперты.

Также, предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту для организации работы своих сотрудников.

Также актуальными будут сиделки и онлайн-врачи, психологи.

А также не менее востребованы будут специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

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