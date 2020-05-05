Цена нефти Brent достигла $28,19 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent возросла во вторник, 5 мая, на 3,64% и была на отметке $28,19 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Такой отметки стоимость нефти этой марки достигла в 03.05 по мск. При этом к 03.22 (мск) цена на нее снизилась до $27,87 за баррель.

При этом стоимость июльского фьючерса нефти WTI увеличилась до $23,75 за баррель.

В последний раз цена на нефть Brent устанавливалась на отметке в $28 за баррель 17 апреля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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