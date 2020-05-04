Сеть супермаркетов в США ограничила продажу мясопродуктов в одни руки

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В Соединенных Штатах сеть супермаркетов Costco на фоне ситуации с коронавирусом ограничила продажу мясных продуктов в одни руки, передает CNN.

По данным телеканала, теперь один покупатель в Costco сможет приобретать не более трех упаковок продуктов из говядины, свинины и птицы.

На прошлой неделе продажу мясопродуктов ограничила еще одна американская сеть супермаркетов — Kroger, отметили в CNN.

Такие меры связаны с тем, что все больше поставщиков мяса в США закрываются, а спрос на мясопродукты остается высоким.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям, что позволит им работать в условиях пандемии коронавируса,

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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