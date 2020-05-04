Добровольцы за три часа пожертвовали €7,4 млрд ЕС на борьбу с коронавирусом

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На международном донорском онлайн-форуме «Глобальный ответ на коронавирус» Европейская комиссия за три часа собрала €7,4 млрд, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что деньги жертвовали представители бизнеса, финансовые и научные организации, а также страны.

15 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила международный онлайн-марафон доноров для борьбы с коронавирусом. Она уточнила, что для первого этапа финансирования лекарств, систем диагностики и разработок вакцины необходимы €7,5 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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