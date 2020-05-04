Франция выделит дополнительно €500 млн на разработку вакцины от COVID-19
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция выделит €500 млн на разработку противовирусной вакцины, передает ТАСС.
«Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн», — сказал Макрон.
Данная сумма пойдет на разработку вакцины и препаратов от COVID-19, уточнил он.
По последним данным, в мире выявлено почти 3,6 млн случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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