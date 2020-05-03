Ростех сообщает о наценках до 500% на материалы для средств защиты

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Спекулятивные наценки на материалы, из которых производятся медицинские средства защиты, на черном рынке достигают 500%, заявили в Ростехе. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость материала для производства медицинских костюмов и масок выросла до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной цене в 300 рублей за килограмм, отметили в Ростехе. Там добавили, что причиной наценок является ажиотажный спрос.

Потребность в средствах индивидуальной защиты увеличилась на фоне пандемии коронавируса нового типа.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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