Мантуров заявил о полном отсутствии дефицита масок и антисептиков в России
В России полностью отсутствует дефицит медицинских масок и антисептиков, заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время остатки масок в торговой сети оцениваются в 20 млн штук, добавил глава Минпромторга.
Потребность в средствах индивидуальной защиты и антисептиков увеличилась на фоне пандемии коронавируса нового типа.
По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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