Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

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Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более», — сказал он.

Сафиулин уточнил, что одним из основных критериев добросовестной организации является наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения.

Отмечается, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, страховые, брокерские компании, кредитные потребительские кооперативы и пенсионные фонды.

Эксперт добавил, что на российском рынке только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту.

Кроме того, стоит быть осторожными при взаимодействиями с зарубежными компаниями. Их лицензии необходимо проверять на сайтах финансовых

регуляторов тех стран, на которые они ссылаются.