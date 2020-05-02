Собянин: все средства от штрафов в Москве направят на борьбу с COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все полученные средства от штрафов в столице будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире «Россия-24».

По его словам, речь идет о всех штрафах, которые будут поступать в городской бюджет.

«Они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда», — уточнил Собянин.

По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,4 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Реальное число заразившихся COVID-19 в Москве достигает 2% населения

— Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса

— Еще 37 человек скончались от коронавируса в Москве