ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка

Успешно завершена начатая в 2019 году интеграция Связь-Банка на базе ПСБ, говорится в пресс-релизе, поступившем в пятницу в «Газету.Ru».

В итоге активы ПСБ увеличились более чем на 200 млрд руб. Капитал увеличится таким образом на 22 млрд руб.

Кроме того, была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры.

Отныне розничным клиентам, компаниям МСП, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступна широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ.

Отмечается, что ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях.

Новые клиенты ПСБ, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

Помимо этого, к сети офисов ПСБ добавилось 24 дополнительные точки продаж в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Марий Эл, Республике Тыва, Республике Карелии, Якутской области, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях. Сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.