Ирак приступил к выполнению соглашения ОПЕК+

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Ирак в пятницу, 1 мая, приступил к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идет о месторождении в иракской Басре — «Западная Курна - 2».

Ранее Азербайджан приступил к сокращению добычи нефти.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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