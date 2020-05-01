Ирак приступил к выполнению соглашения ОПЕК+

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Ирак в пятницу, 1 мая, приступил к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идет о месторождении в иракской Басре — «Западная Курна - 2».

Ранее Азербайджан приступил к сокращению добычи нефти.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Азербайджан приступил к выполнению соглашения ОПЕК+

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Новак не считает уступкой подписание Россией сделки ОПЕК+