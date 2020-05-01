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С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, СБП подразумевает онлайн переводы средств между физлицами по номерам телефонов или между собственными счетами. На данный момент к системе подключены 55 банков.

По словам Бакиной, регулятор проанализировал переводы россиян и пришел к выводу, что 100 тыс. рублей — это величина, которая покрывает потребности граждан в перечислении денег родственникам, оплате кредитов, и.т.д.

Она также отметила, что, если сумма переводов превышает этот лимит, то комиссия составит 0,5% от суммы перевода.

Ранее стало известно, что ЦБ вводит бесплатный двухлетний период для банков по переводам физлиц. Это позволит снизить издержки, и банки установят минимальные тарифы для клиентов, рассчитывает Банк России.