Азербайджан приступил к выполнению соглашения ОПЕК+
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Азербайджан приступил к сокращению добычи нефти в рамках договора ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго страны.
«Азербайджан с сегодняшнего дня начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — заявили в пресс-службе.
12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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