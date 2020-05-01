Азербайджан приступил к выполнению соглашения ОПЕК+

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Азербайджан приступил к сокращению добычи нефти в рамках договора ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго страны.

«Азербайджан с сегодняшнего дня начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — заявили в пресс-службе.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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