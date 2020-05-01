Boeing разместил облигации на $25 миллиардов

Компания Boeing больше не нуждается в финансовой помощи правительства США, так как она получила $25 млрд за счет размещенных облигаций. Об этом говорится на сайте концерна.

«Мы не планируем искать дополнительные ресурсы на финансовых рынках или прибегать к предложениям правительства США в настоящее время», — указано в заявлении.

Известно, что облигации были размещены семью траншами со сроками погашения от трех до 40 лет.

Ранее правительство Соединенных Штатов приняло пакет поддержки экономики на $2,2 трлн, необходимые для поддержки крупных производителей.

Компания Boeing столкнулась с финансовым кризисом после того, как ее самолеты 737 Max были изъяты из эксплуатации вследствие двух авиакатастроф. В 2018 году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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