Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля

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С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. До этого украинские власти приняли такое решение для защиты внутреннего рынка.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, новые пошлины не распространяются на антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла.

Согласно данным украинского Госстата, Россия в 2019 году экспортировала в страну 58% всего каменного угля и антрацита. В общей сложности Украина импортировала угля на $2,8 млрд. При этом в январе и феврале 2020 года поставки выросли до 61%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявлял, под пошлины попадут поставки угля, которым страна могла бы обеспечить себя сама.