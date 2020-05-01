Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля
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С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. До этого украинские власти приняли такое решение для защиты внутреннего рынка.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточняется, новые пошлины не распространяются на антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла.
Согласно данным украинского Госстата, Россия в 2019 году экспортировала в страну 58% всего каменного угля и антрацита. В общей сложности Украина импортировала угля на $2,8 млрд. При этом в январе и феврале 2020 года поставки выросли до 61%.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявлял, под пошлины попадут поставки угля, которым страна могла бы обеспечить себя сама.