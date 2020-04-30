Трамп угрожал Саудовской Аравии ради достижения сделки ОПЕК+

<img src="//img.gazeta.ru/files3/83/13001083/2020-03-10T135526Z_1323440219_RC21HF9W2NE4_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL-TRUMP-pic905-895x505-19383.jpg">

Президент США Дональд Трамп выдвинул наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману ультиматум, что, если страны-участники ОПЕК+ не начнут сокращение нефтедобычи, то он не сможет помешать принять закон о выводе американских войск из королевства. Об этом рассказали Reuters четыре информированных источника.

По данным агентства, Трамп поставил такое условие Саудовской Аравии за 10 дней до достижения соглашения ОПЕК+. Принц Саудовской Аравии был настолько ошеломлен словами американского политика, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы он мог продолжить обсуждение деталей с Трампом в частном порядке.

Другой источник подтвердил, что без сделки ОПЕК+, не было бы никакого способа помешать конгрессу США ввести ограничения, которые могут привести к выводу американских войск.

Позднее Reuters спросил Трампа о переговорах с принцем, на что глава США сказал: «Им (России и Саудовской Аравии. — «Газета.Ru») было трудно заключить сделку. И я пообщался с ним и мы смогли договориться о сокращении».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+