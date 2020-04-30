В России расходы на благотворительность не учтут при расчете налога на прибыль

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13055917/RIAN_6222032.HR-pic905-895x505-64910.jpg">

Расходы компаний на благотворительность в России не станут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, цитирует его «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время принято решение не учитывать расходы компаний, закупающих продукты и различные товары, которые впоследствии пойдут на помощь нуждающимся.

Он обратился к правительству с требованием поскорее подготовить такой законопроект и передать его в Госдуму на рассмотрение. «Прошу правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта» — сказал глава государства.

Также президент попросил депутатов поддержать документ, а также подумать над другими льготами для организаций, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с COVID-19 гражданским героизмом

— Путин назвал характерную особенность россиян

— Песков назвал сроки принятия решения о поэтапном выходе из самоизоляции