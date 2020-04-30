В России расходы на благотворительность не учтут при расчете налога на прибыль
Расходы компаний на благотворительность в России не станут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, цитирует его «Интерфакс».
По его словам, в настоящее время принято решение не учитывать расходы компаний, закупающих продукты и различные товары, которые впоследствии пойдут на помощь нуждающимся.
Он обратился к правительству с требованием поскорее подготовить такой законопроект и передать его в Госдуму на рассмотрение. «Прошу правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта» — сказал глава государства.
Также президент попросил депутатов поддержать документ, а также подумать над другими льготами для организаций, которые помогают волонтерскому движению и социально ориентированным НКО.
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