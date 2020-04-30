30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

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За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.

Отмечается, что за последнюю неделю заявления подали 3,8 млн человек. По прогнозам аналитиков, этот показатель должен был достигать 3,5 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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