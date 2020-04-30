Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса. Обзор по отдельным вопросам судебной практики опубликован на сайте ВС.
Согласно документу, в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов, в том числе ипотечных.
Для этого необходимо, во-первых, чтобы размер кредита не превышал установленный правительством максимум. Во-вторых, чтобы доход заемщика снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год. В-третьих, чтобы на момент обращения за отсрочкой не действовал льготный период.
Помимо этого, суд решил, что, если нарушение обязательств произошло не по вине заемщика, а из-за введенных ограничительных мер, то гражданин может быть освобожден от ответственности.
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