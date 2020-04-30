МСП Банк выдал более 1,3 млрд беспроцентных кредитов для сохранения занятости

МСП Банк с 1 апреля одобрил 462 субъектам МСП, пострадавшим от распространения коронавируса, более 1,3 млрд рублей в виде кредитов под 0% для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы сотрудникам. Благодаря этому удалось сохранить занятость более 13,5 тысяч человек. За месяц с момента запуска банком беспроцентного кредитования от предпринимателей поступило больше 1000 обращений, в работе находятся заявки на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Среди получивших поддержку представители таких отраслей, как транспортные перевозки, а также сферы услуг (в частности спорт, туризм, ресторанный бизнес, индустрия красоты и развлечений).

Кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, далее ставка по кредиту составит 4%.

При этом беспроцентный кредит могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке.

Для запуска кредитного продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул: «Для организаций развития было важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно малые и средние предприятия должны выступить драйвером восстановления экономической активности в стране».

Кроме того, банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 184 заемщика.

«Мы рассчитываем, что предприятия будут все больше пользоваться этой программой, — заявил днем ранее министр экономического развития Максим Решетников. — Но при всем этом нам очень важно, чтобы малые и микропредприятия имели постоянный доступ к финансам, чтобы деньги не ушли в средние, в крупные предприятия. Поэтому установлена минимальная квота для малых и микропредприятий в размере 40% от общего объема средств, которое на это выделяется. Программа действительно набирает ход. Мы видим с каждым днем, все больше и больше заявок. И мы решили ряд вопрос, которые в этой программе были, в частности, реализована технология блокчейн Федеральной налоговой службы. Она позволяет ведение распределенного реестра, теперь получить можно в любом банке, не только в том, где у компании реализован зарплатный проект. Также на базе этой технологии контролируется тот факт, что предприятие получает кредит только в одном из банков, чтобы каждое предприятие имело такую возможность».