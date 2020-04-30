Майклу Калви могут продлить арест

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Основателю и старшему партнеру инвестицонного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви могут продлить домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

С ходатайством о продлении ареста в Мосгорсуд обратились следователи.

Заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство и принято дальнейшее решение, состоится 7 мая.

В ходатайстве следствия также содержится запрос о продлении ареста в отношении других фигурантов дела — Филиппу Дельпалю, Вагану Абгаряну, Алексею Кордичеву, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову.

Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест, который позднее был продлен судом до 13 мая.

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