В Германии в апреле безработица выросла до 5,8%

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В Германии в апреле доля безработных увеличилась до 5,8%, следует из данных Федерального агентства по трудоустройству страны.

Отмечается, что сейчас в Германии безработными числятся 373 тысячи человек.

По прогнозам аналитиков, рост числа безработных ожидался до 5,2%, на 76 тысяч человек.

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