Глава ФРС заявил о потребности экономики США в дополнительных средствах
Американской экономике потребуются дополнительные средства со стороны конгресса и Белого дома, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дополнительные средства будут необходимы для восстановления экономики после значительного спада на фоне пандемии коронавируса нового типа, отметил Пауэлл.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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