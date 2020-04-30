Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей

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Российские банки отменили комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный опрос банковских организаций.

Ранее сообщалось, что с 1 мая текущего года Банк России устанавливает предельное значение взимаемой банками комиссии при переводе в Системе быстрых платежей.

Так, операции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, должны быть бесплатными. При превышении данной суммы комиссия устанавливается в размере 0,5% от суммы перевода, однако она не должна превышать 1500 рублей.

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