Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей
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Российские банки отменили комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный опрос банковских организаций.
Ранее сообщалось, что с 1 мая текущего года Банк России устанавливает предельное значение взимаемой банками комиссии при переводе в Системе быстрых платежей.
Так, операции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, должны быть бесплатными. При превышении данной суммы комиссия устанавливается в размере 0,5% от суммы перевода, однако она не должна превышать 1500 рублей.
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