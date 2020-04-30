Песков не исключил оказания прямой материальной помощи
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможного оказания прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью RTVI.
«Помощь может быть или прямой, или косвенной», – отметил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что неизвестно, какой из вариантов лучше.
По словам Пескова, главной задачей всех мер поддержки является продолжение экономической жизни страны.
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