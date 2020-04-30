Песков не исключил оказания прямой материальной помощи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/11681725/upload-RIAN_3284689.HR.ru-pic905-895x505-50212.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможного оказания прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной», – отметил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что неизвестно, какой из вариантов лучше.

По словам Пескова, главной задачей всех мер поддержки является продолжение экономической жизни страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин оценил влияние COVID-19 на экономику

— Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

— В Москве рассказали, какие отрасли освободят от ограничений в первую очередь