В «Газпроме» рассказали о последствиях коронавируса для газовых цен

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«Газпром» предполагает, что цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза за несколько лет, если число заражений коронавирусом резко уменьшится, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления долгосрочных программ развития компании Кирилла Полоуса.

Полоус добавил, что быстрое снижение возможно, например, при изобретении вакцины. Также он уточнил, что ситуация с коронавирусом меняется еженедельно, оказывая влияние на нефтегазовую отрасль.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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