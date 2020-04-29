Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покидают российский рынок
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Крупнейший в мире производитель чая Uniliver уводит с российского рынка листовые чаи марок Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в Uniliver, данные марки останутся в магазинах лишь в наиболее популярном среди россиян формате пакетированного чая. Причину отказа от продаж листовой версии производитель не назвал.
На российском рынке также останется премиальный листовой чай Sir Thomas Lipton и Saito, который появился в стране лишь прошлым летом.
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