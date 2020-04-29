1,6 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления карантина

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Специалисты Международной организации труда заявили, что около 1,6 млрд человек по всей планете могут оказаться на грани выживания, если карантинные меры против коронавируса будут продлены в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

По информации экспертов, из 1,6 млрд человек около 305 млн могут полностью лишиться работы в случае продления изоляции. Сильнее всего экономические последствия пандемии ударят по неформальному сектору экономики, лишив рынок труда почти половины всей мировой рабочей силы.

С начала эпидемиологического кризиса в среднем данная категория людей потеряла около 60% доходов, в Африке — 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 21,6%, в Европе и Центральной Азии — 70%. Часть из них не выживет без альтернативных источников заработка или поддержки государства.

В связи с этим Международная организация труда призвала все страны срочно и целенаправленно поддержать работников и предприятия из наиболее пострадавших секторов экономики, особенно в секторе малого бизнеса.

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