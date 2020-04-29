Увеличение безработицы вдвое допустили в ФНПР

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Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что прогнозы об увеличении уровня безработицы в два раза соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выплаты безработным не должны быть меньше стоимости минимальной потребительской корзины.

По его мнению, безработица растет «мягко», однако показатели будут «обнажены» на момент «подведения итогов этой стрессовой ситуации».

Шмаков добавил, что российским правительством принимаются комплексные меры по поддержке людей и предприятий, оставшихся без работы.

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