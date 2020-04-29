Средства защиты и гигиены доставили на Чаяндинское месторождение
На Чаяндинское месторождение в Якутии, где вахтовики устроили митинг из-за коронавируса, доставили средства гигиены для работников. Об этом сообщает РИА «Новости».
На нефтегазовом месторождении была организована продажа масок, антисептиков и средств гигиены.
Это произошло после звонка одного из работников на горячую линию федерального омбудсмена Татьяны Москальковой об антисанитарии на месторождении.
Прокуратура региона провела проверку, а также внесла представления об устранении нарушений требований законодательства.
28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.
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