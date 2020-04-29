«Аэрофлот» будет возвращать деньги за билеты ваучерами

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Представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что вместо возврата денег за билеты компания будет предлагать пассажирам ваучеры. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, ваучер будет предоставляться на сумму возврата с премией в виде скидки. Такой ваучер будет действовать три года.

Демин отметил, что данная программа связана с пандемией коронавируса и относится как к вынужденно отмененным рейсам, так и к добровольно отмененным. Кроме того, она распространится и на внутренние, и на международные перевозки.

Уточняется, что ваучеры будут выдаваться до конца 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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