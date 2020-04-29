НПЗ Белоруссии в апреле получили 1,56 млн тонн из России

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в апреле получили для переработки около 2 миллионов тонн нефти, 1,56 миллиона тонн из них — из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Отмечается, что российская нефть прибыла в республику по трубе и железнодорожным транспортом.

По его словам, остальной объем полученной нефти — это результат танкерных поставок и собственной добычи.

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